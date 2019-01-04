環團籲韓國瑜重拳停興達電廠生煤許可 環局重申依法嚴格審查

2019-01-04 07:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市冬季空品雖為全國最差，但PM2.5年平均濃度改善率是六都第一，環保團體喊話市長韓國瑜第一記重拳應先停興達電廠生煤使用許可證，環保局強調依法嚴審許可證展延，並逐年檢討興達電廠生煤用量。

高市去年細懸浮微粒PM2.5超標達紅色等級日數，已從前年56天降至26天，12個測站的細懸浮微粒平均濃度也由前年的27.5微克/立方米降至24.7微克/立方米，環團要求停發興達電廠生煤使用許可證。

環保局表示，依據空污法規定，操作許可證每次展延有效期為3至5年，但因高市位於總量管制區，環局前年起只核發給興達電廠1年有效期間操作許可證，並逐年檢討要求生煤減量。

環保局除了先將生煤許可量降為前1年的實際用量，再要求秋冬季節使用量再減2成，實際減少超過62萬噸的生煤使用量，減少排放硫氧化物近千噸、氮氧化物約800噸，並採取降載減排、許可管制、加嚴標準等應變措施。

環保局去年審核興達電廠1、2號燃煤機組操作許可時，要求未來1年到今年11月，秋冬季節生煤使用量減量幅度至少達3成，直接刪減超過44萬噸的生煤量；3、4號發電機組操作許可證申請展延仍在審查中，環局重申依法嚴格審查。

值得一提的是，高市列管2200多座燃燒設備，全國首創燃燒設備加嚴標準，再修訂「高市電力設施排放標準」，以3年為期分2階段再加嚴，屆時所有電廠的空污排放濃度將下修至現行加嚴標準5成以下，預估可再減少253萬噸的生煤使用量。

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