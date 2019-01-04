01/04 各報重點新聞一覽

2019-01-04 06:34

自由時報

4大老籲蔡 放棄連任、交權

民進黨在去年九合一選舉大敗，引發綠營內部對蔡英文總統領導的檢討。總統府前資政彭明敏、總統府資政吳澧培、前中研院長李遠哲、長老教會高俊明牧師等四位本土大老昨發表公開信，呼籲蔡總統二○二○年不要競選連任，並交出行政權及退居二線。這項動作也引發綠營內部議論及震撼。

詳見4大老籲蔡 放棄連任、交權。

蔡：選不選 不是誰說了算

總統府前資政彭明敏等四位大老聯名發表公開信，請總統蔡英文放棄連任，交出行政權並退居二線。蔡總統昨日透過臉書發文回應，強調守住台灣主權、守住民主生活方式，讓全世界看見台灣人民的意志與堅持，才是當前台灣最嚴肅的課題，也是她做一個民選總統責無旁貸的責任。她並說，「誰要選、誰不選，不是誰說了算」，相信民主機制就對了。

詳見蔡：選不選 不是誰說了算。

金門死豬 確染非洲豬瘟

本週一在金門縣金沙鎮田浦海邊發現的死豬昨天驗出非洲豬瘟病毒，農委會研判死豬從中國漂過來，但採高規格因應，金門豬隻及產品今起禁止輸台十四天，旅客禁止從金門攜帶豬肉製品來台，違者將以違反動傳法第二十八條開罰五萬到一百萬元。

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蘋果日報

豬瘟入侵金門 14天內禁豬肉品輸台 最高罰百萬

非洲豬瘟病毒入侵金門！農委會昨證實，本周一在金門海灘發現的斃死豬驗出非洲豬瘟病毒，初步雖研判是海漂入境的「毒」豬，但為避免金門防疫失守，農委會仍緊急宣布針對金門養豬場全面檢疫和移動管制，即起金門豬隻及豬肉製品暫停輸台14天。

四大老逼宮 那一天在總統官邸

「我到底做錯了什麼？」總統官邸冷冽的空氣，凝結在總統蔡英文與中研院前院長李遠哲之間，蔡英文不解李遠哲接踵而來的指責，到底為了什麼？李遠哲劃破空氣，拉高聲調：「妳不讓管碧玲做教育部長，去找葉俊榮做教育部長，這就錯了！」李遠哲說完隨即轉頭離開。隔天，他與總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏商議，決定公開日前已擬定的「致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任」，逼蔡交出行政權，四大老逼宮大戲終於被搬上檯面。

聯合報

金門海漂死豬驗出非洲豬瘟 豬肉製品禁輸台2周

金門岸巡總隊去年十二月卅一日向金門縣動植物防疫所通報，於金沙鎮田浦岸際發現一頭漂流上岸的死豬，農委會家畜衛生試驗所昨天確認檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國大陸分離病毒株相似度，達百分之百。

獨派4大老逼宮 蔡總統：不是誰說了算

總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲昨天共同發表公開信，呼籲蔡總統放棄連任、交出行政權退居二線，蔡總統強勢回應指出，如何守住台灣主權，才是當前台灣最嚴肅的課題；至於「誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了」。

中國時報

獨派大老逼宮 陸批搞兩國論！蔡英文內外煎熬

蔡英文總統內外交迫！資政吳澧培等獨派4大老一早刊登廣告公開逼宮，要蔡不要參選2020年總統大選，接著對岸國台辦痛批她搞「兩國論」。面對一日雙擊，蔡英文重炮回擊，要4大老了解國家目前的艱難處境和事情的輕重緩急，「誰要選、誰不選，不是誰說了算！」

美代防長上任 告誡緊盯大陸

美國代理國防部長夏納翰2日在內部會議中表示，他會延續前防長馬提斯任內擬定的戰略方向，即遵循新《國防戰略》（NDS）指引，聚焦於因應大國競爭的挑戰。夏納翰還向官員們重重地強調了三次：「中國、中國、中國」，明言將特別關注大陸的動向。一般認為，這顯示美國的軍力將更多的部署在亞太區域，陸美之間的潛在軍事衝突也隨之升高。

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