今陽光露臉溫度回升 週六晚起又變天

2019-01-04 07:12

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（4日）東北季風減弱，各地天氣大致穩定，溫度也明顯回升。但氣象局預估，週六晚起隨著鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區降雨機率將稍增。

氣象局表示，今天各地天氣大致穩定、陽光開始露臉，僅北部山區及東半部地區偶有零星雨。溫度方面，清晨中部以北及東半部低溫在16至20度左右，南部來到20至22度，白天起北部及東半部氣溫明顯回升，高溫來到25、26度，中南部可達28、29度。氣象局提醒，各地早晚仍稍有涼意，今晚至明晨低溫仍在17至20度範圍。

氣象局預估，週六（5日）白天各地天氣大致穩定，僅北部山區和東半部地區有局部短暫雨，各地高溫約24至29度，但早晚仍稍有涼意，低溫在17至19度。週六晚起隨著鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區降雨機率將稍增。

週日、下週一（6日、7日）受東北季風影響，迎風面的北部及東半部地區整天較為陰雨，中南部則為多雲到晴。溫度方面，白天北台灣高溫只有19、20度上下，花東亦稍涼，中南部則大致溫暖。氣象局指出，週日晚間至下週一清晨西半部及東北部低溫將下探13至16度。

空氣品質方面，4日北部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級，北部空品區局部區域部分時段可能達「普通」等級；竹苗空品區、馬祖及金門為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 29 20 ~ 28 22 ~ 31 20 ~ 26

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/