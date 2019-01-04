美眉撿到停車繳費單後幫繳清 網友：請惠賜地址

2019-01-04 06:09

〔記者陳鳳麗／南投報導〕有位年輕美眉在地方臉書社團PO了一張台中市路邊停車格的停車繳費單，停車費用15元，她很性格地寫了「15元掉在我家門口，我幫你繳了」，網友用力按讚也熱烈留言回應，很多人稱讚她心腸好，但更多人要她「惠賜地址」，想把未繳的帳單「遺失」在其家門口，請她也幫忙繳了。

這名王姓美眉在家門口撿到的台中市路邊停車格的停車繳費單，停車的車主是在元旦連假的第2天，即去年12月30日下午3點停在某路邊停車格，停不到半小時，費用是15元，她二話不說就去把停車費繳了。

有1000多名網友按讚，留言也極熱烈，不少人稱讚這位美眉心地好，怕車主找不到繳費單若未繳費最後加收催繳工本費用。不過也有網友說，繳費單不見了，有的車主是申請信用卡代扣，所以不怕繳費單弄丟。

另有網友回應，繳費單弄丟無妨，車主只要去小七的ibon點選「儲值/繳費」的「停車費」功能，再依縣市、車種、車號選項就會跳出停車費金額，列印後到櫃台繳費就好，這位善心美眉有可能重複繳錢給政府，幸好金額很少，重複繳就算了。

網友叫好聲多，但探問美眉地址的更多，希望知道這位女網友的家在哪兒，打算讓自己尚未繳的帳單「不小心」地遺失在其住處外，請她也幫忙繳了。

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