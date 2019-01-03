金門豬肉品禁銷台灣本島 業者怒：離中國近成「原罪」

2019-01-03 23:35

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣田浦海邊前幾天發現的死亡豬隻今天被驗出非洲豬瘟病毒；農委會宣布，明天起2週內，禁止從金門攜帶生、熟豬肉品到台灣本島，違者將依違反動物傳染病防治條例第28條開罰5萬元到100萬元，金門養豬戶及特產行業恐大受衝擊。縣農會理事長蔡水游、金門觀光特產協會理事長李翌漳均不以為然，強調可以理解防疫的重要，但「證據呢」？金門距離中國近好像成了「原罪」。

蔡水游說，金門全島有68戶養豬戶，共約1萬1000頭豬隻，由於廚餘可能是傳染病毒的媒介，為降低餵食廚餘帶來的感染風險，縣府將動用經費，針對28戶仍用廚餘飼養的養豬戶、約1900多頭豬隻，提供每頭2200元補助金，輔導養豬戶改餵飼料。

對於豬肉品禁銷台灣本島，蔡水游說「又來了」，不能因為金門距離中國近就成了「原罪」，每次只要中國一有疫情，金門就倒楣；他說，金門防疫做得很好，金門在地的豬隻不會被傳染；對於豬肉乾、燒餅、廣東粥等相關特產業者，縣府也應未雨綢繆，不要重蹈過去口蹄疫事件的傷害。

「有證據嗎？」李翌漳質疑，只是海邊一隻死豬被查出有非洲豬瘟病毒陽性反應，就要禁止全金門豬肉銷台？他強調，金門的防疫做得很好，這是偶發事件，中央政府不能以偏概全。

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