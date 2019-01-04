多揉胸真的會變大？ 正妹實測自搓1萬下 D罩杯暴增為...

2019-01-04 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕網路上有「女生胸部多按摩，就有提升罩杯功效」的說法，甚至還有女生為此找另一伴幫忙按摩，日本電視節目為了驗證這個坊間傳言，近日找來一名寫真女星照著專家教的按摩方法「自揉1萬次」，沒想到在按摩1萬次後，她的胸部竟竟然從D罩杯升到F罩杯。

日本東京電視台本月1日播出的《ひたすら一万回》節目中，為了證實按摩胸部是否會讓胸部變大，特別找來27歲的寫真女星安田七奈參加實驗，進行實驗前，安田七奈的數據是胸圍81公分、D罩杯；她按照著專家教的3種下乳按摩法，分別為「往外畫圈」、「往內畫圈」、「X型按摩」，往外畫圈是由胸部中心以畫圓方式按摩；往內畫圈則是大拇指從腋下出發、經過上胸，再從乳溝部分往下畫圓，總共按摩1萬下。

最終，安田七奈按摩1萬下胸部後，上胸圍從81公分增加為82公分，胸下圍從73.5公分變成68.5公分，合計共差了6公分，罩杯則從原本的D罩杯連升2CUP，變成F罩杯，這驚人的效果也讓所有觀眾驚訝不已。

而根據專家表示，按摩胸部除可以讓胸部長大外，也能幫助女性發現胸部是否有無隱疾。

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