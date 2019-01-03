世新停招社發所 學生揭內幕反擊：少子化不是真正原因

2019-01-03 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕世新大學針對停招社會發展研究所發出聲明說，社發所因不敵「少子化」，106學年度和107學年度各只有6位新生註冊，而學校為以整體校務發展與永續經營為規劃重點，才於校務會議中以表決方正式通過社發所停招案。不過對此有社發所學生反擊，少子化根本不是理由，校方是不滿社發所常串連學生來監督公共事務，並把「全部批判聲音，都算在社發所身上」，才會將社發所停招。

社發所同學李容渝今天（3日）在臉書上PO文說，校方現在想將把這件事導向少子化問題，但「世新107年新生註冊率93.9％，基本上根本還沒被少子化影響到」，又社發所同學組成的來源為「應屆畢業生、社會人士、NGO非政府非營利民間組織」，這跟少子化一點關係都沒有。

李容渝說，實際上就是因為所內學生會串聯校內學生，積極監督校內、校外的公共事務，但「學校把全部批判聲音，都算在社發所身上」，甚至還說學生是被社發所同學指使。如果社發所真的被搞掉了，「那根本上全台私校都可以跳過檢討與改善的程序，這樣去玩它看不順眼的系所」。

社發所校務會議代表夏曉鵑教授也說，社發所今年108年度招生還沒結束，即使最後招生人數未達7成，也必須依據教育部規定的程序來「減招」，而非大動作逕行「停招」。

據了解，目前社發所師生正發起連署活動，盼各界人士能一同來抵抗世新大學以不當程序停招。

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