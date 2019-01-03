明放晴！把握太陽露臉2天 北東部週日再轉濕冷

2019-01-03 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕明天（4日）東北季風減弱，水氣減少，全台各地回溫轉晴，陽光也會露臉，除了部分地區有局部、零星短暫雨外，其餘各地皆為多雲到晴。

中央氣象局預報，明天僅北部山區及東半部地區有局部短暫雨；中南部山區亦有零星短暫雨；其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，馬祖雲量較多。

「天氣風險公司」指出，北部好天氣僅維持2天，到了6日又會重回陰沉多雨的濕涼天氣，屆時天氣一日一變，降雨時強時弱；相較之下，中南部天氣穩定許多，不過敏感族群未來需留意空品狀況。

輕度颱風「帕布」今日下午2點位於中南半島西南方，未來會逐漸接近泰國南部一帶，對台灣無直接影響，提醒週五、週六（4日、5日）前後欲前往泰國的民眾注意相關資訊。

溫度方面，白天北部及東半部氣溫明顯回升，高溫來到25、26度，中南部則可達28、29度，各地感受舒適至溫暖，但早晚仍稍有涼意，低溫僅17至19度，需留意日夜溫差大。

紫外線方面，明天宜蘭縣、南投縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、台東縣、屏東縣達「高量級」；其他縣市皆達「中量級」。

空氣品質方面，北部、宜蘭、花東及馬祖、澎湖為「良好」等級；竹苗及金門為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏為「橘色提醒」等級。

氣象局也提醒，西半部及馬祖地區有局部霧或低雲影響能見度；東半部及恆春半島則易有長浪發生，請民眾多加留意。

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