用烘焙呈現音樂藝術 實踐大學劉珮珊獲校園烘焙王

2019-01-03 22:23

〔記者萬于甄／台南報導〕第三屆UniBread烘焙王新銳賽今在台南應用科技大學舉辦決賽，匯集全台14名烘焙好手一較高下拚創意，最後由來自台北實踐大學的劉珮珊奪下冠軍，拿回獎金5萬元；評審表示，今年有許多創意十足的烘焙藝術麵包，突破性大，也展現出台灣烘焙的實力。

UniBread烘焙王新銳賽是台灣知名的校園烘焙競賽，今年由統一企業、統清公司與台南應用科技大學共同主辦，歷經校內徵選、初選後，共有14名來自北中南各校園烘焙好手晉級決賽，其中，最年輕的烘焙選手年僅17歲。

今年校園烘焙王則是來自台北的實踐大學劉珮珊奪下，也是首度由女生拿下冠軍，劉珮珊的作品不僅以可愛討喜的橡果實造型搭配蘋果內餡，也運用阿里山茶梅配上信義鄉脆梅製作，在藝術麵包更打造音樂男爵的盛世饗宴，外觀與口味都達到一定的水準，成功獲得評審青睞。

邁入第三屆的UniBread烘焙王新銳賽，主要針對創意口感、外觀、配方、態度及衛生等進行評比，而藝術麵包項目則以「音樂」為主題，讓選手各自發揮創意，評審認為，今年將無形的音樂藝術具象化，成功激發出許多突破性十足的作品。

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