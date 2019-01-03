注意！明起2週內從金門帶豬肉品到台灣本島 最高罰100萬

2019-01-03 20:15

〔記者簡惠茹／台北報導〕金門海邊發現的海漂死豬今天驗出非洲豬瘟病毒，農委會宣布，明天起2週內，旅客從金門來台，無論生熟豬肉品都不能攜入到台灣本島，違者將以違反動物傳染病防治條例第28條開罰5萬元到100萬元！

不分生熟都禁帶

防檢局長馮海東說，明天會修正實施「福建省金門縣偶蹄類動物及其產品禁止輸往台灣本島及其他離島」規定，明起2週內禁止攜帶「豬肉製品」來台，無論生肉或熟肉，都會依照違反動物傳染病防治條例第28條，開罰5萬到100萬元。

防檢局指出，原本的規定是，禁止輸送偶蹄類動物及其屠體、內臟、生鮮及加工產品至台灣本島及其他離島，旅客攜帶經滷、燉、熬熟煮的偶蹄類動物（牛、羊、豬或鹿）肉類產品從金門到台灣本島及其他離島，必須經過連續30分鐘70℃以上，或連續3分鐘100℃以上加熱處理，如旅客向本局高雄分局金門檢疫站申請，並由檢疫站人員檢查確認肉類確有熟煮後，即可同意其攜往台灣本島或其他離島。

防檢局動物防疫組長徐榮彬指出，從明天開始，只要從金門攜帶豬肉製品來台灣本島，無論生熟，就會依照違反動傳條例第28條，開罰5萬元到100萬元，明天公告實施。

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