高雄10家超商比腕力 助弱勢老人過好年

2019-01-03 22:17

［記者黃旭磊／高雄報導］10家指定超商門市舉辦比腕力捐款活動，民眾集滿票卡助弱勢長輩過年。

天主教中華聖母基金會、一粒麥子社福基金會、弘道老人福利基金會與屏東基督教醫院，與統一超商合作舉辦「為愛出力機」比腕力捐款活動，今天（3日）起，民眾與黏黏怪物比腕力，蒐集5張不同票卡可現場抽獎，集滿10張免費兌換超商商品卡。

業者表示，「把愛找回來」公益募款長期關注弱勢長輩，今年與韓國「黏黏怪物研究所」合作創造10隻代表阻礙長輩怪物，於1月13日前巡迴全台各大商圈，其中台北、台中、嘉義三地，吸引超過4萬多人次體驗，盼年輕人打敗怪物讓長輩過好年。

募款所得將平均分配給4家公益團體，而高雄巡迴期間，週日（6日）規劃「我要成為腕力王──大學社團限定場」活動，蒐集到最多組票卡社團將能獲得2萬元社團獎勵金。

主辦單位說，除了腕力比賽，3月底前，全台統一超商門市櫃台前設置捐款箱，歡迎民眾捐款幫助屏東偏鄉長輩預防失智。

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