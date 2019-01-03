風電外資嗆撤走 彰縣府：難道沒有適用5.8就叫卡關嗎？

2019-01-03 20:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕經濟部能源局與彰化縣政府不同調，對風電籌設許可認知產生嚴重分歧，使得開發商想搶去年最高躉購費率的期待落空，已有業者表明暫停在台投資，各界因而用「卡關」形容綠電開發進展，彰化縣政府今天撇清責任，重砲回擊「卡關」爭議，表明外資撤不撤走完全是看能源局訂定的躉購費率，中央才有費率的決定權，跟縣府無關！

記者今天問及彰化外海風電開發案目前卡關，開發商揚言撤走，未來中央全額補助給縣府興建的「彰濱離岸風電運維基地計畫案」，風電碼頭還要蓋嗎？身兼縣府經濟暨綠能發展代理處長的建設處長劉玉平罕見大動肝火，嚴正駁斥4家開發商開發彰化外海6個風場，陷入「卡關」瓶頸。

劉玉平說，業者沒有用到5.8元費率，還可用其他的費率，費率訂定是經濟部能源局，遊戲規則和工具全部都在經濟部手上，經濟部要不要讓離岸風電繼續走下去，經濟部有太多的方案可以下去處理，縣府卡什麼關、有什麼關好卡的，難道沒有適用5.8就叫卡關嗎？未免太好笑了吧！

劉玉平話鋒一轉，再與能源局劃清界線，他說，縣府沒有答應過要用多高的躉購費率給這些開發商，費率根本不干彰化縣政府的事，縣府沒有承諾過要給業者哪種費率、要如何協助業者，費率由能源局決定，非縣府職權，就沒有卡不卡關的問題。

記者進一步再問，如果彰化外海不開發風電了，還有必要蓋風電碼頭嗎？劉玉平說，離岸風電開發，外資撤不撤走，完全看能源局躉購費率，能源費率高低，決定權全部都在能源局，跟縣府沒有關係，風電碼頭功能兼具漁會轉型、觀光和綠電開發，彰化縣目前已有2個風場正在開發，綠電開發持續進行。

劉玉平指出，中央全額補助4.2億元風電碼頭工程，錢都已經下來了，目前進入規劃設計評估的階段，尚未進行工程，按照原先規劃一樣執行，「沒有任何有變化的地方」，綠電持續進行，沒有任何的喊卡。

能源局昨天（2日）急件送給縣府公文文件，內容為4家離岸風電業者針對縣府提出7項意見疑慮回覆說明，劉玉平說，文件超過200頁，將依照公文往返的正常程序受理，花的時間會超過4天，這次回覆文件會明確說明同意或不同意。

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