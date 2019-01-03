金門成立「非洲豬瘟應變中心」 擴大對5公里內養豬戶採樣

2019-01-03 19:54

〔記者吳正庭／金門報導〕針對金沙鎮田浦岸際病死豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，金門縣政府今天成立「非洲豬瘟災害應變中心」，並由縣長楊鎮浯親自主持分工會議；為提高警覺，縣防疫所根據一般流行病學風險評估，將發現死豬地點田浦海邊半徑3公里範圍劃設，擴大為對5公里內養豬戶進行採樣。

金門縣動植物防疫所表示，距發現死豬地點半徑3公里僅有1戶養豬戶，且在最近10天內，該養豬場190頭豬只有1頭小豬因腦膜炎死亡，整個豬場並無異常死亡現象；防疫所表示，「異常死亡」是指突然大量死亡的數量達到總數的5％。

縣府指出，金門地理上接近中國，長期受海漂垃圾的困擾；2017年海岸垃圾清運處理量高達381公噸、2018年就有226公噸，往年均有接到海岸線發現死亡豬隻的案例；目前是東北季風，發現死豬地點的北海岸遍地垃圾，又處一狹彎，從豬體四周都是中國海漂垃圾研判，該死亡豬隻由中國海漂過來的可能性極高。

金門防疫所表示，有關農委會為確保台灣本島豬肉安全，預計自明天起暫停金門豬肉運輸至台灣本島2週的規定，究竟是哪些種類豬肉？是否有包括屬於農特產品的豬肉乾，甚至豬肉燒餅在內，還要向農委會問清楚！

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