高市訂1月3日「鳳飛飛日」 韓國瑜發文紀念

2019-01-03 19:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市觀光局推出「名人紀念日」，將今天鳳飛飛的忌日訂為「鳳飛飛日」，因準備較倉促，今天的活動只透過電台播送鳳飛飛的10首金曲，沒帶來觀光財，市長韓國瑜今晚則在臉書發文紀念鳳飛飛，並分享一首他最喜愛的歌，由鳳飛飛演唱的《愛的禮物》。

觀光局長潘恆旭強調，未來每年在鳳飛飛的忌日與生日，都會舉辦紀念活動與旅遊包套，今天只是起步，以後會愈辦愈好。

由於帽子歌后鳳飛飛是桃園人，與高雄沒有太深的關聯，桃園市政府認為高雄市搶訂「鳳飛飛日」，不是先搶先贏，質疑高雄市幹嘛搶文化財？

對此，潘恆旭受訪時強調，這不能算搶，如果桃園市政府過去就訂了「鳳飛飛日」，那也不會輪到高雄市政府。且鳳飛飛家屬也說了，鳳飛飛屬於全球華人的公共財，所以不屬於桃園，另外，高雄人對鳳飛飛的情感也很深，高雄市只是拋磚引玉。

高雄市長韓國瑜今晚也在臉書發文紀念鳳飛飛，他強調：「如果現在她不是飛在彩虹之上，應該也會很願意接受邀請擔任高雄觀光大使，因為她的演唱會第一站永遠從高雄至德堂出發，更曾是楠梓加工區的婦女偶像。」

韓國瑜並分享一首他最喜愛的歌，鳳飛飛演唱的《愛的禮物》，表示「我們永遠懷念鳳飛飛，也永遠不會停止創造出屬於我們自己的黃金時代：創造一個愛的奇蹟，留下一個愛的回憶。」

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