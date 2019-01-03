中國海漂豬驗出非洲豬瘟 陳吉仲：通報對岸再度已讀不回

2019-01-03 18:59

〔記者簡惠茹／台北報導〕金門海邊的死豬今天驗出非洲豬瘟病毒，農委會今天下午表示，按照風向和以往經驗判斷，這頭死豬應從中國漂流過來，農委會代理主委陳吉仲說，金門豬隻及產品將禁止輸入台灣14天，5公里內8個豬場採樣檢驗，通報對岸要求管制病死豬，再度被已讀不回。

這周一金門縣金沙鎮田浦岸際發現一頭漂流上岸的死亡豬隻，經過金門縣動物防疫所採樣，送往農委會家畜衛生試驗所檢驗，今天檢出非洲豬瘟病毒，基因片段與中國分離病毒株相似度達到百分之百，農委會今天下午召開記者會說明。

防檢局指出，由於兩岸簽訂有防疫協議，有聯繫單格式系統，經由特定窗口以電子郵件傳過去，陳吉仲說，今天有立即通報，請對方管制好疫情，以及相關病死豬的處理，但是還是一樣已讀不回。

陳吉仲指出，金門每年有平均10噸的豬肉品輸送台灣，為了確保本島防疫安全，針對金門豬肉製品，明天開始2個禮拜內暫停運輸本島，等到所有畜牧場確認沒有問題才解除管制。

金門動植物防疫所長文水成記者會中連線表示，去年12月31日下午接到岸勤通報發現死豬後，值班獸醫師立即前往處理，直接現場消毒包裝帶到防疫所冷凍庫，隔天進行採檢，然後用防疫所的焚化爐焚毀屍體，1月2日早上9點半立即將檢體送到家畜所檢驗。

防疫局動物防疫組長徐榮彬說，目前正值東北季風，從風向和中國距離判斷，是從對岸漂流過來，現場發現周邊都是海漂垃圾，包含寶特瓶和保麗龍等等；文水成也表示，金門環保局每年統計都有300噸以上的海漂垃圾漂到金門，數量相對多，從風向和海岸垃圾數量，可以判斷是從中國漂來。

陳吉仲補充，會確定從中國漂來，除了地理環境和氣候關係，金門有實施豬隻死亡保險，把死豬交給防疫所會領到1000元到3000元不等的金額，所以當地農民會把死亡豬隻交給政府。

陳吉仲表示，金門目前有68家養豬場，事後原本是距離死豬發現地半徑3公里內一個豬場要進行移動管制和監測，目前提升到5公里內的豬場都進行採樣，總共8場，其他畜牧場則會另外訪視並密切觀察是否有其他狀況。

另外，陳吉仲說明，目前不會跟OIE通報疫情，因為這次案件類似從邊境查獲的豬肉製品，檢驗後呈現陽性，目前只是在金門海岸上發現死豬，因為擔心影響周遭環境，才會以高規格標準進行後續措施。

徐榮彬說明消毒情況，他表示，從豬隻屍體判斷，大約死了3天以上，屍體腐爛，經過標準作業流程，經過採樣第一時間送到家畜所檢驗，岸巡人員13名，防疫所同仁兩名，車輛一輛，都完全反覆消毒，一個禮拜內不能跟養豬場或人員有任何接觸。

至於發現地5公里內的養豬場檢驗，徐榮彬表示，會依照口蹄疫作業流程，每場抽驗15到20頭豬隻，依照病毒存活時間，豬屍體常溫下病毒約存活1周，金門2個禮拜沒有出現疫情就能排除疫情傳開。陳吉仲表示，最快2天內就可以採樣完成，送到家畜所檢驗，另外還有其他學校單位可以幫忙檢驗。

  • 農委會針對海飄到金門的死豬檢體檢驗結果及相關防疫作為農委會代主委陳吉仲召開記者會說明。（記者王藝菘攝）

    農委會針對海飄到金門的死豬檢體檢驗結果及相關防疫作為農委會代主委陳吉仲召開記者會說明。（記者王藝菘攝）

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