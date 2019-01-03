中國海漂豬驗出非洲豬瘟 陳吉仲：通報對岸再度已讀不回

2019-01-03 18:59

〔記者簡惠茹／台北報導〕金門海邊的死豬今天驗出非洲豬瘟病毒，農委會今天下午表示，按照風向和以往經驗判斷，這頭死豬應從中國漂流過來，農委會代理主委陳吉仲說，金門豬隻及產品將禁止輸入台灣14天，5公里內8個豬場採樣檢驗，通報對岸要求管制病死豬，再度被已讀不回。

這周一金門縣金沙鎮田浦岸際發現一頭漂流上岸的死亡豬隻，經過金門縣動物防疫所採樣，送往農委會家畜衛生試驗所檢驗，今天檢出非洲豬瘟病毒，基因片段與中國分離病毒株相似度達到百分之百，農委會今天下午召開記者會說明。

防檢局指出，由於兩岸簽訂有防疫協議，有聯繫單格式系統，經由特定窗口以電子郵件傳過去，陳吉仲說，今天有立即通報，請對方管制好疫情，以及相關病死豬的處理，但是還是一樣已讀不回。

陳吉仲指出，金門每年有平均10噸的豬肉品輸送台灣，為了確保本島防疫安全，針對金門豬肉製品，明天開始2個禮拜內暫停運輸本島，等到所有畜牧場確認沒有問題才解除管制。

金門動植物防疫所長文水成記者會中連線表示，去年12月31日下午接到岸勤通報發現死豬後，值班獸醫師立即前往處理，直接現場消毒包裝帶到防疫所冷凍庫，隔天進行採檢，然後用防疫所的焚化爐焚毀屍體，1月2日早上9點半立即將檢體送到家畜所檢驗。

防疫局動物防疫組長徐榮彬說，目前正值東北季風，從風向和中國距離判斷，是從對岸漂流過來，現場發現周邊都是海漂垃圾，包含寶特瓶和保麗龍等等；文水成也表示，金門環保局每年統計都有300噸以上的海漂垃圾漂到金門，數量相對多，從風向和海岸垃圾數量，可以判斷是從中國漂來。

陳吉仲補充，會確定從中國漂來，除了地理環境和氣候關係，金門有實施豬隻死亡保險，把死豬交給防疫所會領到1000元到3000元不等的金額，所以當地農民會把死亡豬隻交給政府。

陳吉仲表示，金門目前有68家養豬場，事後原本是距離死豬發現地半徑3公里內一個豬場要進行移動管制和監測，目前提升到5公里內的豬場都進行採樣，總共8場，其他畜牧場則會另外訪視並密切觀察是否有其他狀況。

另外，陳吉仲說明，目前不會跟OIE通報疫情，因為這次案件類似從邊境查獲的豬肉製品，檢驗後呈現陽性，目前只是在金門海岸上發現死豬，因為擔心影響周遭環境，才會以高規格標準進行後續措施。

徐榮彬說明消毒情況，他表示，從豬隻屍體判斷，大約死了3天以上，屍體腐爛，經過標準作業流程，經過採樣第一時間送到家畜所檢驗，岸巡人員13名，防疫所同仁兩名，車輛一輛，都完全反覆消毒，一個禮拜內不能跟養豬場或人員有任何接觸。

至於發現地5公里內的養豬場檢驗，徐榮彬表示，會依照口蹄疫作業流程，每場抽驗15到20頭豬隻，依照病毒存活時間，豬屍體常溫下病毒約存活1周，金門2個禮拜沒有出現疫情就能排除疫情傳開。陳吉仲表示，最快2天內就可以採樣完成，送到家畜所檢驗，另外還有其他學校單位可以幫忙檢驗。

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