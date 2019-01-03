全盲多年沒見過兒子 6百萬人工電子眼讓他圓夢

2019-01-03 19:43

〔記者吳亮儀／台北報導〕30歲的左先生罹患「色素性視網膜失養症」，五年前視力急速惡化、最後喪失視力，也丟了工作，兩年前兒子出生後也無法見到；去年七月左先生接受電子眼植入手術，雖然不能恢復正常視力、但已能看見事物大概的模樣，也圓了見到兒子一面的心願。

色素性視網膜失養症是遺傳性基因變異所導致的疾病，流行率約4000分之1，台灣約有8000到1萬名病患。病患最初會出現夜盲與視野萎縮的症狀，因為視網膜不能再生，一旦受損就無法恢復，最終多因視力受損嚴重而至全盲，成為重度殘障、生活失能。

在電子眼技術發展前，這種病無法治療、甚至連延緩惡化都無法。林口長庚醫院眼科部視網膜科主任黃奕修說，前年曾完成首例植入人工電子眼病例，一名男子經過20次復健後，最佳視力已經接近0.05。

黃奕修說，醫療科技越來越進步，人工電子眼是將電子儀器植入眼球內部並貼附在視網膜黃斑部，透過電極將視網膜傳遞神經纖維相互接觸，並將視野傳遞到特製的眼鏡上。

長庚醫院眼科電子眼團隊研究，接受人工電子眼植入手術的患者約96%能在術後看到特別形狀的物體，如正方形、三角形、圓型等；約60%患者可見約10公尺距離的物體，並可朝目標物行走及執行日常動作，如精準走向10公尺遠的門並開門。

電子眼團隊表示，雖無法達到正常人眼精細視力，但對於日常生活之基本需求，例如吃飯時可見刀叉或行走時躲避燈柱等，已有極大助益。

但人工電子眼很昂貴，在歐洲售價近千萬元台幣，在台灣也要花費約六百萬元，目前林口長庚完成七例移植個案都屬臨床試驗，或由長庚慈善機構捐贈。

長庚醫院表示，全球至今共完成約三百例人工電子眼植入手術，林口長庚就佔了七例，美國與歐洲團隊並實地到長庚醫院勘察手術、視覺復健與電子系統操作技術，去年12月還頒發「人工電子眼卓越中心」認證，肯定長庚眼科電子眼團隊的技術已達世界級水準。

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