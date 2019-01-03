湯德章紀念公園公共藝術「迎風」 我家大樓就有…

2019-01-03 19:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市湯德章紀念公園（市定古蹟大正公園）整修完成，並設置公共藝術「迎風」，可是引發部份文化界人士質疑，該處原為歷史名人林朝英故居所在，公共藝術與歷史連結未「接地氣」，而且作品早有私人典藏擺在公寓大樓內展覽，失去代表台南地標場域獨特性。

林朝英為「清代台南第1文人藝術家」，而大正公園位置所在，前身即是林朝英故宅一峰亭，日治時期被拆除為「三界壇街廣場」，之後連同周邊開闢為公園，設置台灣第4任總督兒玉源太郎壽像，後來國民政府改為民生綠園，設置孫文雕像。2014年，孫文雕像被獨派團體拉倒，一度引發藍綠政治事件紛爭，後來公園被指定市定古蹟進行修護。

文化界人士指出，以前就有文獻委員提議在原地立林朝英雕像，既符合「政治放兩邊、藝術擺中間」，彰顯台南重視文化藝術的意涵，又符合名人故居政策，以湯德章紀念公園如此具有歷史意義的古蹟場域，卻擺了1件與這塊土地歷史無連結的「公共藝術」，實在令人想不透？

此外，這件公共藝術作品「迎風」，原為台南美術館蒐購典藏作品「逆境之風」，且已有私人典藏擺飾在公寓大樓內展覽，公共藝術評選過程是否公開化？或是開放徵選讓更多公民參與創作，也讓文化界感歎，失去一個全民參與美學及認識在地歷史的機會，更減失古蹟歷史地標獨特意義。

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