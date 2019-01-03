偏鄉阿嬤鳳迷圓夢 鳳飛飛餐廳聚會

2019-01-03 18:40

〔記者何玉華／新北報導〕元月3日是鳳飛飛逝世7周年，金山區六股里長鐘鼎平和社會局副局長呂春萍，陪伴北海岸地區一群鳳飛飛迷的長輩，前往台北市松江路的飛飛音樂咖啡廳，緬懷一代巨星；長輩們在咖啡廳裡DIY象徵鳳飛飛最愛的帽子，還唱白牡丹等鳳飛飛知名歌曲，氣氛相當歡樂。

呂春萍說，長輩平時深居鄉下，較少體驗都市生活，透過北海岸社福中心的「圓夢計畫」，了解長輩期望能出遊聚餐，懷念以往美好時光，因此特別連結飛飛音樂咖啡廳，帶領她們到此一遊。

飛飛音樂咖啡廳會長陳文文表示，鳳迷在鳳飛飛過世當年組成「鳳學讀書會」，以延續鳳飛飛熱心公益的精神，後來開設了飛飛音樂咖啡廳，如同小型的紀念館，擺設了鳳飛飛的黑膠唱片、書藉、剪報、錄音帶、CD等，並設有帽子專區，擺放多款式的帽子，讓來到咖啡廳的民眾能夠欣賞，並可戴著自己喜歡的帽子盡情拍照。

滿喜阿嬤因為兒女各自婚嫁且喪偶多年，平時獨居，生活平淡，偶而到六股里社區陪伴站參加活動，這次在里長鐘鼎平和社工的鼓勵下，滿心歡喜參加，她是個鳳飛飛戲迷，也愛聽鳳飛飛的歌，因此DIY了象徵鳳飛飛最愛的帽子。

另位簡林真阿嬤點唱鳳飛飛的台語老歌「白牡丹」，台下阿公阿嬤一起跟著打拍伴唱，「白牡丹、笑文文，妖嬌含蕊等親君…」彷彿回到年輕的快樂時光；鐘鼎平表示，長輩們感覺來到大都會時髦的咖啡廳，在鳳飛飛美妙音樂的陪伴下度過了最難忘的一天。＃

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