信義鄉賞梅添秘境！ 粉紅、粉綠梅花夾道競豔

2019-01-03 19:34

〔記者劉濱銓／南投報導〕受暖冬影響，南投信義鄉賞梅季今年花況較不平均，梅區花開參差，有些花況5、6成，有些只開2、3成，其中，新興賞梅秘境「外坪頂」梅況平均都有5成，甚至「粉紅」、「粉綠」梅花同時綻放、夾道輝映，別有一番趣味！

外坪頂蔡家梅園園主林榮裕說，這個冬天不夠冷，梅花綻放無法全然開出雪白花朵，反而是在花開最盛時，部分花瓣就會轉紅，遠看就成了「粉紅梅花」。

至於「粉綠梅花」，則是因為梅樹花況參差，有些梅花盛開還同時萌發葉芽，以致在一片雪白梅花中，還有翠綠葉芽烘托，成為粉綠梅的特殊景觀，搭配路旁的粉紅梅花，也讓梅花秘境出現不同的「梅」景，預計花況可持續7至10天。

台21線旁土場梅區 花況估月中較好

信義鄉農會說，受暖冬與水氣不足影響，各地梅區花況較不平均，無法像過去一次盛開，例如近年爆紅的省道台21線旁土場梅區，目前也還未盛開，預估要到1月中旬花況才會比較好。

週日（6日）在牛稠坑柳家梅園則有「踏雪尋梅」主題日活動，安排了親子以扁擔挑橡木桶，以及夫妻揹負競賽，完賽者可獲農會提供黑麥汁、梅柿乾或農會千元禮券，夫妻揹負競賽前3名，還能獲得農會酒品，並以被揹者的體重（公斤數）換算獲得的酒品數量，歡迎大家來同樂。

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