金門海漂死豬染非洲豬瘟 賴揆明召開跨部會會議應變

2019-01-03 18:21

〔記者李欣芳／台北報導〕去年12月底在金門海邊發現的死豬今天驗出非洲豬瘟陽性，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天傍晚受訪時說，防疫SOP已經啟動，行政院長賴清德明天將赴中央災害應變中心召開跨部會會議因應。

Kolas說，賴清德院長第一時間掌握相關訊息，政府也已啟動防疫SOP，賴院長明天上午將召開非洲豬瘟中央災害應變中心的跨部會會議，對此事進行討論。

中國大陸去年8月爆發非洲豬瘟疫情，台灣成立非洲豬瘟中央災害應變中心，跨部會執行各項防疫布署工作。去年12月31日，金沙鎮田埔岸際沙灘發現漂來一隻死豬，今天檢驗結果出爐，驗出非洲豬瘟陽性。

農委會說，由於無法區分是金門或中國大陸所養，接著會對金門當地1萬1000頭豬做疫情訪視，以早一步掌控疫情，而為了確保台灣本島豬肉安全，農委會也宣布明天起將暫停金門豬肉運輸至台灣本島2週。

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