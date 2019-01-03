視察「宜蘭斑」漁產養殖 賴清德：今年是地方創生元年

2019-01-03 19:21

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕行政院長賴清德今天下午到宜蘭縣壯圍鄉養殖魚塭視察，了解石斑魚、九孔養殖產業與宜蘭縣力推的「宜蘭斑」品牌，他說，行政院將今年訂為地方創生元年，要協助解決台灣偏遠行政區的人口外流危機，盼藉由補助，讓有志之士，善用地方資源形成產業，吸引年輕人回鄉。

宜蘭縣魚塭面積約742.87公頃，多位於五結、礁溪及壯圍等鄉鎮，但魚塭遇上病菌侵擾，九孔、斑節蝦及草蝦等水產大量死亡，漁民因此放棄養殖，現約有157.75公頃魚塭廢棄。現階段宜蘭斑養殖面積15.68公頃、九孔約1.3公頃、白蝦養殖則約130公頃。

有鑑於此，宜蘭縣政府承辦國家發展委員會的「宜蘭縣活化廢棄魚塭地方經濟創生計畫」，打算以壯圍鄉的龍虎石斑養殖漁業為示範區，透過文創設計打造「宜蘭斑」品牌，以地產地銷方式，將在地養殖漁業產品推銷出去，再透過青壯年業者利用魚塭舉辦漁業體驗活動，吸引遊客，藉由生產與觀光結合，讓養殖漁業重新活過來。

賴清德今天來到壯圍，了解「宜蘭斑」品牌推展及養殖情形，宜蘭縣長林姿妙與立委陳歐珀也到場陪同。賴清德說，台灣當前遇到人口老化、少子化以及偏鄉人口大量外流，為解決這些問題，行政院將今年訂為地方創生元年，希望利用地方的有志之士，或者吸引年輕人回到故鄉，善用地方文化、歷史、景觀與天然資源，來形成產業。

賴清德說，宜蘭的「宜蘭斑」與九孔養殖場，都是基於這樣的理念發展出來，是地方創生計畫成功吸引年輕人的範例，行政院的地方創生計畫，給予轉業的輔導與經費的支持，就是希望年輕人可以在故鄉找到出入，完成夢想，計畫未來會在全國各縣市如火如荼的展開，讓台灣不分城鄉一起進步。

宜蘭縣政府農業處指出，「宜蘭斑」品牌養殖出的龍虎石斑，口感扎實沒有土味，也具有接近台北等主要消費地的優勢，民眾到魚塭除了購買水產，也能進行體驗，希望藉由生產與觀光的結合，活化養殖漁業，吸引年輕人回鄉，進一步減少廢棄魚塭的面積。

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