桃園機場擬漲租 航空業者：不會貿然漲票價

2019-01-03 18:46

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園機場今年將調漲土地租金並取消房舍租金折扣，最高漲幅達7成，引發航空業者反彈，質疑桃機年收超過200億元，漲租卻未見軟硬體進步；但業者坦言，航空市場競爭激烈，不會貿然調漲票價。桃機公司強調，換算起來，每名旅客轉嫁成本不到1元。

桃機公司表示，為永續經營並反映市場真實價值，最快今年上半年調漲土地、房舍、報到櫃檯租金，調整日期將待交通部核定，並將提供駐站廠商預備時間。交通部官員證實，已收到桃機公司公文，尚未核定。

影響最大的是華航、長榮航空，華航每年估增1.3億元租金成本，長榮也證實，每年增約1.8億元；所有業者與廠商加總，每年增加近5億。但業者透露，航空市場競爭激烈，且多數影響不大，不可能貿然調漲票價。

但業者直言，桃機公司收更多錢，軟硬體服務尚待改善，也應持續優化飛機準點率、新飛機停放空間等。

桃機公司財務處長曹銘峰表示，地租受公告地價調整影響，去年成本增加2.5億元、總計48億，目前每平方公尺僅向業者收取90元，超過13年未調整，去年收入僅7.7億，加上權利金也才10億餘元，剩餘自行吸收。

他說，目前一般市場工業用地租金落於180至210元，調漲至140至150元，收入增加3.6億。為降低衝擊，共將分為3年調整到位，第一年打9折、第二年打95折。

房舍租金部分，出境大廳租金由每平方公尺1080元漲至1440元、入境大廳由730元漲至1260元；商業服務設施則由850元漲至1260元。但曹銘峰解釋，房舍並非漲價，而是取消現行折扣。業者租用房舍囤放文件，其他業者得排隊，過去給予折扣，決議回歸區位改善。

他也說，今年桃園市政府調高房屋稅率，從原本1000多萬一口氣增加至6000萬，調整後收入增加1300萬。

另外，報到櫃台租金也將調漲，現行費率僅每櫃台每分鐘0.97元，相較香港機場2.4元有頗大差距，將調整為1.5元，每年收入預計增加3000萬元。曹銘峰強調，每名旅客轉嫁成本不到1元，卻有助於桃機永續經營。

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