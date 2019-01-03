醫病》老菸槍長主動脈瘤 台德聯手「複合式象鼻手術」拆彈

2019-01-03 22:10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕63歲的張先生抽菸、有高血壓，降血壓藥卻是「想到才吃」，血壓控制差、忽高忽低，去年中追蹤大腸癌、鼻咽癌，意外發現主動脈血管瘤、主動脈瓣膜逆流75％，造成心室擴大、冠狀動脈狹窄，尤其長了6公分大的血管瘤，一旦破裂會猝死，而且這類疾病幾乎無症狀，就像不定時炸彈，必須開胸進行多項心臟手術，手術複雜、併發症風險高。

要解決張先生多重心臟問題，必須開胸進行複合式手術，包括動脈瘤的全主動脈弓人工血管置換、冠狀動脈繞道及主動脈辦膜逆流須主動脈瓣膜置換手術，台中榮總主動脈手術團隊今天宣布與國際知名的德國漢諾威醫學中心合作，明天進行全台首例「複合式象鼻人工血管動脈支架手術」，漢諾威醫學中心心臟外科權威醫師馬拉克（Prof. Malakh Shrestha）與體循師約克（Mr. Jakob Ono Puntigam）共同特別來台參與。

中榮心臟外科醫師蔡宗霖說，一般開胸複合式手術，進行全主動脈弓人工血管置換，人工血管長達30公分，上方要接頸動脈以供應頭部血氧，下方要以血管支架銜接，必須手工縫合，但腦部缺氧僅能承受40到60分鐘，否則會腦中風、腦細胞受損，而心肌缺血超過90分鐘，造成下半身臟器肢體缺氧，會肝、腎、腸胃受損、甚至造成下半身肢體癱瘓。

為減少手術併發症風險，院方採用複合式象鼻式動脈支架，人工血管與血管支架已組合一體，精確處置主動脈弓腦部人工血管縫合縮短手術時間，將腦部和下半肢體缺血時間縮短在30分鐘以內，蔡宗霖之前到德國學成技術，全台首例手術邀請老師馬拉克共同執行，經國際醫療交流合作，增進台灣獨特的經驗分享。

中榮心血管中心副主任魏皓智說，象複合式象鼻手術已在德國發展10年，完成3、400名這類複雜性心臟病和複合式手術病例，國際累積近3000例；蔡宗霖說，這類患者如果做傳統的一般手術不是要忍受併發症風險就是要2次開胸手術，新式手術可讓病恢復得更好。

中榮心血管中心主任吳茲睿提醒，血壓控制很重要，千萬不可輕忽，這名病人就是血壓控制不好引發多重心臟病，強調一旦血壓控制差，會心肌梗塞、主動脈剝離，尤其現在天冷，更要規則服藥、早晚量血壓，天冷起床可先休息一下，別讓體溫變化太快。

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