選購春節好禮 這裡選擇多

2019-01-03 19:53

〔記者何玉華／新北報導〕農曆春節腳步近，年禮也開始準備，新北市多家庇護工場推出多種年節禮盒，包括將細緻的剪紙圖騰製成實用杯墊、法式點心搭配鐵觀音拿鐵，還有手工皂禮盒等，選擇多元。

勞工局指出，庇護工場產品品質升級，今年搭配精緻的外包裝，在味覺、視覺上都有驚艷效果；慈泰工場與大稻埕文創品牌「福來許」團隊合作的「心福禮盒」，將細緻的剪紙圖騰，製成實用杯墊妝點外盒，呈現年節高雅質感，並搭配手作餅乾、鳳梨酥及日月潭紅茶，讓送禮的愛心與質感兼具。

手作餅乾搭配茶飲的禮盒，還有愛不囉嗦庇護工場的「左岸香頌 皇家午茶禮盒」，是法式點心搭配鐵觀音茶拿鐵；喜憨兒庇護工場的「喜歡你愛更多」則是手作餅乾配清新回甘花草茶飲。

除了烘焙禮盒，愛盲土城工坊「沐春小豬」手工皂禮盒，內含手工精油皂及乳液，並於盒內擺放乾燥花束，適合送給優雅的女性親友；集賢庇護工場「滿福盛宴」禮盒，則是蔓越莓乾、夏威夷堅果及葡萄乾組合的禮盒。民眾可上「新北市庇護工場網路商城」選購，或電洽（02）2960-3456分機6588洽詢。

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