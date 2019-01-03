中國海漂死豬染非洲豬瘟 金門養豬戶：金門豬不吃餿水

2019-01-03 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕農委會今日證實，去年底漂流至金門的死豬確認感染非洲豬瘟，按照風向和以往經驗判斷，這頭死豬應從中國漂流過來。金門養豬戶、縣議員蔡水游表示，金門養豬方式與中國不相同，加上防疫措施良好，豬隻不會遭到感染。

據《聯合新聞網》報導，蔡水游指出，中國的疫情會這麼嚴重，是因為中國豬隻都是餵餿水，但沒煮熟，加上南來北往載運才蔓延開來。不過金門當地豬隻數量僅有1萬1000頭，且都是以酒糟及飼料餵食，沒有相同問題。

農委會表示，非洲豬瘟是由病毒所感染家豬及野豬的急性、惡性傳染病，所有品種和年齡的豬隻均可能感染，急性感染發病率及死亡率高達100％。該病首先流傳於非洲各國，後傳至歐洲，近年來在俄羅斯和東歐國家陸續傳出疫情，中國為首次爆發。

感染途徑包含廚餘、直接接觸病豬或汙染物，或被帶毒的節肢動物（蜱，俗稱壁蝨）叮咬。病毒的存活期很久，冷藏肉、冷凍肉及豬舍，分別可存活100天、1000天與1個月。非洲豬瘟為我國公告之甲類動物傳染病，OIE列為應通報疾病。目前沒有疫苗可預防，清除豬瘟僅能靠撲殺、掩埋或化製所有病死豬，對於產業威脅非常嚴重。

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