中國漁船又來了 海巡2000噸台南艦進駐澎湖

2019-01-03 19:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年東北季風起，中國漁船就以避風為名，大舉越界群聚澎湖離島，但澎湖海巡隊因艦艇噸位數較小，無法出海驅離；立委楊曜向海巡署建議增派大型艦艇進駐、提高罰金及延長拘留時間，今日就派出2000噸級台南艦進駐。

針對中國漁船經常性的越界捕撈及滾輪式拖網船嚴重破壞海底生態，楊曜近年來嚴格要求海巡署增加執法強度與懲罰機制，過去越界的中國漁船只有50萬罰金，自2014年修法後每年平均每艘裁罰金額都已超過120萬；除了罰金之外，強制拆卸中國漁船魚具、漁網，違法人員也強制扣留一個月後再將其遣返。

雖然台灣當局祭出重罰政策，但中國越界漁船仍在10級風浪的天氣下，假避風之名在近海從事滾輪底拖。楊曜日前召集海巡署討論再度強化執法強度與裁罰機制，海巡署承諾自本月起加派一艘大型艦艇進駐澎湖，另外針對人員扣留也從30日增加至45日，並視違法情節狀況，最高將扣留90日。

楊曜也期盼前些日子到訪中國北京的縣長賴峰偉，透過對談協助長期以來中國漁船越界捕撈及抽砂行為、中國的海漂廢棄物處理等影響澎湖民生的重大問題。海洋委員會海巡署艦隊分署呼應立委楊曜建議，今日自高雄調派2000噸級台南艦進駐澎湖馬公商港碼頭，在進駐期間得以就近就便配合澎湖海巡隊執行越界中國漁船掃蕩任務。

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