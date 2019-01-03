台南地景式遊戲場農曆年前完工 議員籲加強工安

2019-01-03 19:50

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市府日前於南區明和公園打造第一座地景式特色遊戲場，預計可在農曆年前完工啟用。不過，議員林美燕今日與工務局會勘，指出施工期間除了排擠民眾空間之外，完工後也可能造成安全死角，因此要求市府改善。對此，工務局表示，會再檢討且盡快完成此工程，讓民眾盡早體驗此遊戲場。

林美燕表示，大家都樂見公園改造，但遊樂設施等動線有安全疑慮，由於根據設計圖設計，公園內改成的隧道式滑梯地勢有相當的坡度又屬封閉式，可能造成家長「顧不到」的隱憂，所以要求工務局與承包商重新檢討與設計；另外，林表示，明和公園每日使用高達上千人次，工程期間確實造成周遭民眾的運動不便，因此希望在完工前的過渡期，能與施工單位分區域配合，不但能讓工程能繼續進行，也能降低工程對民眾休閒運動的影響。

對此， 工務局公園管理科回應，工程如能順利的話，可望加速於農曆年前完工啟用，讓民眾可以開放體驗的「第一座地景式特色遊戲場」，將儘速提供市民一個休閒好去處。

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