筆柿柿餅外型如筆也像「小芒果」 香甜綿密大受市場歡迎

2019-01-03 19:46

〔記者黃美珠／新埔報導〕接近年關，新埔除了柑桔，筆柿柿餅這個農特產品也邁入主產季節。筆柿的外型像筆，口感比常見的牛心柿柿餅綿密、香甜，近年越來越受市場歡迎。味衛佳柿餅觀光農場主人呂理鑑說，去年沒有梅雨、也沒颱風，再加上紅柿市場轉淡，很多新鮮筆柿大量轉供製作柿餅，預料今年筆柿柿餅的產量將比往年多3分之1，加工期也將延後到舊曆春節過，對愛吃筆柿的老饕是個福音。

呂理鑑說，很多人知道柿餅，卻不認識筆柿，還曾有來客以為筆柿是「小芒果」，因此在市場上筆柿稱得上是很「新鮮」的產品。

常見、圓形的牛心柿等所做的柿餅口感比較Q彈，柿餅的香氣也比較濃郁，但是筆柿柿餅吃起來卻相對綿密，糖度也比較高，除個人喜好不同，慣吃常見柿餅的饕家在追逐新滋味的心情下，近年筆柿柿餅有逐漸走俏的趨勢。

他說，往年筆柿收成6萬台斤的話，今年因天候之故可以採收到10萬台斤的量。再加上市場的供需變化，他預估今年整個筆柿柿餅的產量將比往年多上3分之1。新埔現有10家加工業者都有製作，遊客只要來到旱坑的柿餅之鄉，都能吃到這個對消費者的眼睛或味蕾都算是「新鮮貨」的好滋味。

至於味衛佳本身，往年平均可產約3萬台斤的筆柿柿餅，今年預估也將增產到近4萬台斤。為了趕工，他們從去年11月底起就全力專門生產筆柿柿餅，加工期預估將因此持續到農曆年後，並新增2名人力幫忙。

值得一提的是，味衛佳現場的工作人員幾乎清一色是娘子軍，呂理鑑甚至不諱言，大家平均年紀在50歲以上。

會有前述現象，主因是柿餅加工時間每年只有2個半月到4個月不等，其他時間都賦閒，以致人力不好招募，所以先靠鄰居、親友幫忙，大家利用水梨採收後、嫁接梨穗前到味衛佳幫忙，也權充是補貼家用。

近年工作不好找，有些聽障者，或是中年待業、想轉行，或小孩長大、逐漸面臨空巢期的家庭主婦們想重新就業卻苦無去處，呂理鑑都歡迎她們到味衛佳幫忙，大家一起同甘共苦讓這個充滿地方特色的產業可以繼續傳承下去。

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