高教評鑑首度找國際委員 中興、中央、中山過關

2019-01-03 17:56

〔記者林曉雲／台北報導〕拚高教國際化，高教評鑑中心首度找國際委員參與評鑑，今天公布107年度上半年第2週期大學校院校務評鑑結果，國立中山大學、國立中央大學、國立中興大學均是教育部邁向頂尖大學計畫學校，為了解其國際化推動情形，高評中心聘請2名來自美國與亞洲地區熟稔華語之國際委員參與評鑑，3校均通過評鑑，學校在收到訪評結果報告書後，可參考訪評意見更精進。

高教評鑑中心表示，歷經實地訪評、申復、認可審議委員會等程序後，整體認可作業暫告一個段落，共計24所一般大學及1所軍警校院接受高教評鑑中心認可。另，105年度上半年通識教育暨第2週期系所評鑑追蹤評鑑與再評鑑也同步實施並完成，除5所軍警校院外，另有1所一般大學共4個班制接受系所追蹤評鑑；1所大學接受通識教育追蹤評鑑。

107年度上半年校務評鑑從4月16日至6月8日進行實地訪評，共動員213名評鑑委員，計359人次，受評鑑的24校之中，共有23所一般大學「通過」，只有玄奘大學於「項目四：自我改善與永續發展」為「有條件通過」，雖然整體評鑑結果通過率高，但評鑑委員所提出的「待改善事項」，24所一般大學4個項目共有281項意見，評鑑委員另提出「針對未來發展之參考建議」也達197項。

23所通過評鑑的大學為：大葉大學、中山醫學大學、中原大學、中華大學、元智大學、亞洲大學、長榮大學、南華大學、國立中山大學、國立中央大學、國立中興大學、國立東華大學、國立屏東大學、國立高雄師範大學、國立嘉義大學、國立台北教育大學、國立台北藝術大學、國立台灣海洋大學、逢甲大學、慈濟大學、義守大學、實踐大學、靜宜大學等。

高教評鑑中心說明，玄奘大學於「項目四：自我改善與永續發展」為「有條件通過」，未獲通過之原因主要在於，評鑑委員認為學校內部稽核與內部控制工作未能有效執行；經費預算委員會的運作與管考有待改善；學校對教職員工工作權益之保障及教師評鑑制度仍有強化的空間。

107年度上半年大學校院校務評鑑另有1所軍警校院受評，105年度上半年通識教育追蹤評鑑與再評鑑則另有5所軍警校院受評，評鑑結果將由教育部函知軍警校院主管機關國防部、內政部處理，不予公告。

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