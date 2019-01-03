防堵非洲豬瘟 陳吉仲：半年內設聯合廚餘中心

2019-01-03 17:26

〔中央社〕因應非洲豬瘟防疫可能因為廚餘污染而功虧一簣，農委會代理主委陳吉仲今天表示，希望在半年內設置聯合廚餘處理中心，緩解稽查1000多場餵廚餘養豬場的人力，集中管控更有效。

自中國於107年8月爆發非洲豬瘟疫情以來，台灣已經成立非洲豬瘟中央災害應變中心，跨部會執行各項防疫布署工作，明天預計召開非洲豬瘟中央災害應變中心第二次會議，處理多項議題。

由於餵廚餘養豬，存在病毒污染廚餘的風險，農委會計算，目前餵廚餘的養豬戶，扣除已經裁罰要求改正的業者、輔導改餵飼料或是退場的業者，以及300多場原本就已跟環保署登記，有合法蒸煮廚餘設備、並落實高溫蒸煮殺死病毒才餵廚餘的業者之後，仍有1000多場餵廚餘養豬的業者，必須耗費人力稽查。

農委會防檢局曾說，防疫稽查人力恐怕不足，而且廚餘場家分散由業者自行蒸煮流理，恐怕不能徹底落實標準作業流程，因此規劃推動設置聯合廚餘處理中心，並派駐人力控管，這樣的模式更能有效落實防疫。

陳吉仲今天接受聯訪首度指出，希望在半年內設置聯合廚餘處理中心，模式會像總統蔡英文之前到虎尾鎮公所會勘所見的蒸煮設備運作模式一樣，將集中蒸煮消毒處理後的廚餘，配給周邊4個鄉鎮的豬農使用。

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