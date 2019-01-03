抓鱷魚、藍腹鷳和救援鯨魚 嘉縣救難協會超驚奇的40天

2019-01-03 17:34

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣捕蜂抓蛇野生動物救援為民服務委託案去年由嘉義縣救難協會執行，理事長徐紹唐說，從去年11月22日到12月31日是超驚奇的40天，從斑鳩救援開始，有捕蜂、抓蛇，救援偽虎鯨魚，處理鱷魚、穿山甲、鼬獾、藍腹鷴、鳳頭蒼鷹、猴子、松鼠、綠鬣蜥、山羌等無奇不有，今年起此業務因尚未辦理招標而有空窗期，協會願意義務協助處理。

嘉義縣府農業處綠化保育科長石蕙菱表示，今年度捕蜂捉蛇野生動物救援經費1800多萬元，農委會林務局補助的900多萬元還未核定，因此無法辦理招標作業，與救難協會討論後，目前此業務日間救難協會義務協助，晚上10點後到早上8點則請消防局協助，很感謝各單位幫忙。

徐紹唐說，接到勤務中心通報，即刻救援，看到驚恐的民眾因為隊員們出手相助，而安心放心，看到野生動物，因為救援，重新回復健康，重返棲息地，所有的辛苦付出都是值得的，也感謝所有參與的兄弟姐妹，「你們是最棒的！」

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