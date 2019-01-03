三峽河再遭污染 環保局追查最重判5年徒刑

2019-01-03 17:16

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市環保局去年12月底接獲報案，三峽河柑城橋下有大量泡沫，疑似遭污染，稽查人員追查發現在樹林區田尾街一處土石方堆置區，進入場內調查水質判定呈強酸性且明顯重金屬反應，目前與檢警聯手追查犯嫌，將依照違反《刑法》與《廢棄物清理法 》可處5年以下徒刑、得併科1500萬以下罰金。

環保局表示，接獲通報後派員前往現場，調查確認是高速公路橋旁的排水路流出，現場採集水樣量測pH值為1.59，屬於高濃度強酸重金屬廢水，由於當地違章廠房林立，排水路錯綜複雜增加追查難度。

稽查人員追蹤後鎖定一處土石方堆置場，發現場內有挖土機在作業，挖土機駕駛更棄車逃逸，查獲場內遺留大量的廢液桶，地面也留存有與場外相同的廢液。環保局表示，本案涉及違反廢清法及刑法，可處5年以下徒刑、得併科1500萬以下罰金。

由於近年來接獲許多三峽及柑園地區水污染陳情案件，環保局將此區域列入新北市水污染打擊熱區加強稽查，針對該區域已知廢水產生源強化其水污染防治設施的管理，同時，環保局也與市民合作成立21隊河川巡守隊，協助污染源通報及第一線巡守，也訂定「新北市檢舉違反水污染防治法案件獎勵辦法」。

環保局提醒，地主若有土地出租給他人使用，應先行了解及掌握租賃人所從事的行為，若有疑似不法情事或堆置、貯存不明物質之行為，應立即撥打1999市政服務專線或經由「公害報報」APP進行通報。

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