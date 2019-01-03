買火車票前就知有無座位！ 3月底前售票窗口顯示

2019-01-03 18:38

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局為讓民眾在車站購票時可以清楚得知各列車、區間剩餘座位情況，現正於板橋、台北、松山、花蓮、台東等站的售票窗口旁建置「剩餘座位數顯示器」，預計3月底前正式啟用。另外，台鐵第四代票務系統，原定1月7日團體票定訂、售票功能要上線，不過，台鐵局今天證實，因測試尚無法達到標準，上線期程確定將延後。

東部幹線大站先設置 顯示新自強號座位資訊

台鐵局說，剩餘座位數顯示器目前規劃於東部幹線使用，而且只顯示新自強號座位情況，未來會依照區間剩餘座位數，透過打勾、三角形、叉叉三個符號，告訴民眾列車、區間的剩餘座位情況；假設剩餘50張以上較充裕狀態，就會顯示勾的符號、20張以上座位有點滿就顯示三角形、叉叉就是沒有剩餘座位。

台鐵局說，顯示器可看見不同區間剩餘座位數，像是列車於台北─宜蘭沒票，就會於兩站中間顯示叉，但宜蘭─花蓮有充裕座位，區間中間就會顯示勾。

台鐵局說，台鐵每天開行班次超過900列，加上列車種類太多，若要把所有對號列車資訊都顯示，資訊要很久才會跑完一輪；因此，考量連假尖峰時段，主要是東部地區易有一票難求情況，所以先規劃東部幹線大站設置，而且只顯示新自強號座位資訊。

台鐵第三代票務系統已使用超過14年，無法提供較符合現代需求的售票服務，台鐵局委外開發第四代票務系統，第一階段是更新訂票系統，讓民眾可以順利訂取票、付款無障礙，新系統能還可改善配票問題，解決買一張長程車票顯示售完，但拆成短程區間卻有票的情況。

台鐵現行配票方式，是列車有停靠的車站，都會有一定比例的車票，所以，旅客買台北─花蓮車票，同一座位可能台北─羅東有位，但羅東─花蓮沒位，這時系統就會顯示台北─花蓮沒有位置；但如果透過票口人員人工分段訂台北─羅東、羅東─花蓮，就能訂到車票，只是需要更換座位，不過，第四代票務系統上路後，系統就可自動幫民眾切栗。

第四代票務系統第一階段上線後，民眾訂票時只要選定車次，就能知道有沒有票；不像現在需輸入完所有訂票資訊，按下確定後才能得知。另外，購買多張車票時，若不在同一車廂，現在系統只會提出警示，民眾要在取票時才會知道車廂、座位號碼；第四代票務系統第一階段上線後，訂票時就可先知道車廂、座位資訊，而且可自己選位。

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