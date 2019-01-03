醫病》5旬婦口乾炒菜愈來愈鹹 原來是乾燥症作祟

2019-01-03 17:49

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名55歲張姓婦人原本廚藝精湛，但更年期後開始出現味覺異常，並覺得舌頭乾澀，炒的菜因調味失去準頭越來越鹹，家人覺得奇怪帶她就醫，檢查後才確診為「修格蘭氏症」（俗稱乾燥症）作祟，透過中西醫的合併治療，讓她味覺順利恢復，重新過正常生活。

亞大醫院中醫科主治醫師陳書怡今天表示，這名婦人發現口乾、味覺異常後，前往過敏免疫風濕科、中醫科就診，確診為乾燥症，經服用西藥後症狀立即改善，但出現冒汗、口水大量增加的副作用，決定搭配中藥、針灸治療，在中西醫合併治療下，症狀獲得大幅改善。

陳書怡指出，乾燥症為自體免疫疾病，致病原因不明，當淚腺或唾液腺遭受自體免疫系統攻擊，就會出現眼乾、口乾等症狀，在風濕免疫疾病當中，原發性乾燥症在台灣的發生率排名第2，女性罹病機率更為男性的8倍。

陳書怡指出，乾燥症患者大多出現口乾、口黏、舌頭赤澀欲破，而眼睛乾澀還會伴隨疲憊灼熱，部份症狀並和更年期類似，有時並會出現神經系統、皮膚、肌肉關節等部位的不適，因而受到忽略，部分患者則因就醫後屢屢查不出病因困擾不已。

陳書怡表示，目前西醫治療乾燥症常用必賴克廔（俗稱新奎寧）搭配副交感神經刺激劑，不過部分患者在服藥後，會出現全身冒汗，甚至一覺醒來口水濕透枕頭的情況，因此可透過中西醫合併治療的方式，讓患者獲得更好的生活品質。

陳書怡說，以中醫的角度，造成乾燥症主要有兩個原因，一個是氣血津液的流通不順，另一個就是身體功能的退化，如女性更年期，導致氣血津液的來源缺乏，可依照個人體質，使用白芍、麥門冬、桑葉、佛手、菊花、枸杞子、夜交藤等中藥進行調養。

陳書怡也提醒，自體免疫疾病是身體平衡出狀況，可先透過西醫檢查，再加上中醫辨證治療，民眾也應避免炸、烤、辣、酒、補等食物，維持正常的作息、適度舒展身心，才是治療乾燥症的不二法門。

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