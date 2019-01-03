投縣生活重建協會擴大弱勢老人送餐服務 經費短絀300萬

2019-01-03 19:35

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣生活重建協會連續20年為國姓鄉弱勢獨居長輩送餐，今年起除了中餐，再加送晚餐，估計1年要送出7萬5000個便當，經費短絀高達300萬元，協會則是積極開源，販售有機白木耳露，民眾認養老人單月餐費2500元，就能獲得市價1800元的白玉耳露1箱，做愛心也享健康。

南投縣生活重建協會投入國姓鄉弱勢獨居長輩送餐等服務，今年邁入第20年，除了現有103名長輩，去年協會配合政府長照政策，也擴大於長照據點送餐，單是中餐就要準備150個便當，今年起弱勢獨居長輩送餐再擴大包含晚餐，協會1天至少得準備250個便當，月送25天，1年就要7萬5000個便當。

生活重建協會理事長邱慶禧去年獲得兩岸三地愛心獎，獎金300萬元他分文不取全部投入老人送餐，才不至於斷炊，但新的1年又開始，負擔也更重，估計全年送餐資金缺口高達300萬元。

邱慶禧表示，近來景氣不佳，協會也不能坐以待「幣」，協會成立的「921社會企業」栽種有機白木耳、黑木耳，製成健康飲品行銷，所得全部投入偏鄉福利工作，最近發起「「你助老，送白玉耳」行動，民眾認養老人單月1天2餐的費用是2500元，就能獲得價值1800元的白玉耳露1箱24瓶，做愛心也能享健康，協會洽詢電話：（049）2720640。

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