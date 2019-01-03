配合全縣禁用廚餘養豬政策 虎尾清潔隊代收業者廚餘

2019-01-03 17:43

〔記者廖淑玲／雲林報導〕配合雲林縣禁用廚餘養豬政策，虎尾清潔隊今天起代收業者廚餘，為減少爭議，清潔隊已先行發放各店家大型廚餘桶，並要求業者先行去水、去雜質再委託清潔隊清運，既符合環保又減少清運費用。

因應非洲豬瘟疫情防治，配合雲林縣政府禁用廚餘養豬政策，虎尾鎮長丁學忠一就任就已宣布由公所清潔隊代收廚餘，並依受託代清除處理一般事業廢棄物標準收取費用，解決各級學校及事業單位及店家困擾。

虎尾公所清潔隊除事先發放大型廚餘桶，並加強宣導店家配合去水、去除雜物塑膠袋等，今天清潔隊前往收取廚餘時，發現店家非常配合，虎尾公所清潔隊長黃富義特別向大家致謝。

黃富義強調，為防止非洲豬瘟疫情，雲林縣率先全面實施禁止使用廚餘餵豬，為協助機關團體或餐廳業者解決由養豬業者代收的廚餘，已由清潔隊代為清運廚餘。

黃富義說，店家廚餘收費標準依雲林縣鄉（鎮、市）公所受託代清除處理一般事業廢棄物標準收取費用，以每公噸1578元為標準收費，業者若能落實去水、去除雜物塑膠袋，可望大大減輕費用負擔，至於所清運的廚餘全部運送至台塑六輕南亞廚餘堆肥場處理。

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