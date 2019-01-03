農委會擬試辦酪農業申請外勞 今年預計招400人

2019-01-03 18:04

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會重啟乳牛業申請外勞方案，規劃400人規模試辦，農委會今天表示，已將研擬方案送到勞動部討論，農委會代理主委陳吉仲強調，不違反補充性原則為前提，不會跟國人搶工作。

農委會今天舉行改善農業缺工成果發表記者會，會中農委會代理主委陳吉仲表示，今年解決農業缺工的預算增加一倍，除了本國人力供給，還會適度以國外勞動力補充，以不造成違反補充性原則為前提，不會跟國人搶工，讓乳牛業者可以申請外勞，朝國外勞動力尋找人力，不代表大幅度開放農業外勞。

農委會指出，2016年曾提出乳牛飼育業申請外勞方案，但是當時勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組決議保留擱置，經過2年的努力，國內乳牛業人力還是短缺，而且工作相當辛苦，許多人員接受訓練後做沒多久就離開，因此決定重啟申請方案，預計這個月勞動部就會召開會議討論。

陳吉仲會後受訪表示，這個月會議通過的話，今年就會受理申請。農委會農業人力發展辦公室表示，初步規劃農企業、80頭牛以上的農場都不接受申請，外籍勞力的國籍沒有限制，但是要符合最低薪資23100元。

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