進得來出不去！油鍋炸雞塊太香 牠飽餐後跑到心好累...

2019-01-03 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕有女性民眾近日內在家裡的廚房發現，有隻小老鼠擅闖油亮亮炒鍋，疑似是想要攝取油脂補充熱量，但就在飽餐一頓後跑不出去，變成「現行犯」當場被抓獲，網友對此表示「順便三杯」。

民眾將影片上傳到臉書社團「爆廢公社」，從中能見他家的廚房瓦斯爐上，擺了1只浮著1層油的炒菜鍋，裡面竟然有1隻小老鼠「原地狂奔」，光滑的鍋面配上降低摩擦力的油脂，讓牠無論多使勁都無法離開鍋子表面，只能在鍋內被民眾拍下牠的窘境。

拍攝影片的民眾指出，昨（2）日晚間家人炸完雞塊尚未洗鍋，可能是因為香氣四溢才引來這隻老鼠，已決定丟棄該只被老鼠光顧過的鍋子，但也不禁連想到兒歌「小老鼠上燈台，偷吃油下不來」。

網友們看見這樣的景象均感到相當驚奇，紛紛留言指出「不要玩老鼠」、「首先我們把鍋燒熱，燒熱後加入寬油，將油溫燒至六成熱」、「牠好累的感覺」、「出不來了齁」、「牠嚇屎了」、「開火吧，炸鼠條」、「跑跑跑，向前跑，，經過小巷和大道」。

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