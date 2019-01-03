C肝2025台灣絕跡 黃偉哲：人生要彩色就要防治肝炎

2019-01-03 17:59

〔記者楊金城／台南報導〕衛生福利部中央政策讓C肝2025在台灣絕跡，台南市「行動醫院」至今篩檢出6千多位C肝患者，南市衛生局特地在南市C肝盛行率最高的六甲、下營區開辦C肝特別門診，今天發表C肝防治成果，要找出更多患者收治。

「肝若不好，人生是黑白，人生要彩色就要防治肝炎」市長黃偉哲說，他到下營區衛生所C型肝炎特別門診視察，關心現場郭姓婦女治療C肝效果，郭女回稱感謝柳營奇美醫院的治療，現在吃的好，睡的飽，精神很好，讓一旁的柳營奇美醫院院長黃順賢笑開懷。

黃偉哲說，台南市因肝癌死亡在前年有816人，市府會盡全力配合中央政策，如果中央款項不到，由市府預算支應，守護市民健康的錢，市府不會省，「今日不做，明天一定會後悔」，目前C肝已有口服抗病毒藥物的新治療方法，治愈率高達99%，希望患者不要諱疾忌醫。

衛生局舉辦「行動醫院」推動肝炎篩檢、轉介治療，讓肝癌死亡率下降，前年已降到每10萬人口死亡率25.2人，且因衛福部在前年1月開始健保給付C肝口服抗病毒藥物，衛生局特地在C肝盛行率最高、交通不便的六甲、下營區，商請台南市立醫院、柳營奇美醫院開設C肝特別門診，便利C肝患者就近篩檢、追蹤治療。

六甲C肝盛行率13%、下營C肝盛行率11.3%位居南市第一、第二高，衛生局推測因早年醫療針頭消毒不乾淨導致感染，衛生局長陳怡說，2區特別門診共治療64位C肝患者，治癒率高，未來將擴大肝炎篩檢計畫，治療更多的C肝患者。

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