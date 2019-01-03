教育不能等 慈濟協助褒忠潮厝華德福實驗小學校舍重建

2019-01-03 17:45

〔記者廖淑玲／雲林報導〕褒忠潮厝華德福實驗國小因校舍老舊重建，校方向慈濟提出援建大愛屋的需求，本著「教育不能等」的理念，慈濟協助援建6間大愛教室正式啟用，讓孩子擁有舒適又寬敞的空間，學習不中斷。

1952年創建的褒忠潮厝國小，前身是雲林縣立龍岩國校潮厝分班，1975年獨立設校，2011年8月配合華德福教育實驗，正名為潮厝華德福教育實驗國小。

歷經歲月淘洗校舍呈現斑駁老舊、鋼筋外露安全堪虞，加上學生人數增加，教室不敷使用，校方爭取補助重建，為了不影響孩子學習，校方向慈濟提出援建大愛臨時組合教室需求計畫，獲慈濟援建大愛教室。

慈濟志工自去年7月動工興設大愛屋先鋪設連鎖磚，採用兼顧環保及安全的塑木包覆鋼鐵結構，屋頂能雙層隔熱，免於夏季酷暑的折騰，且能重複回收使用，落實環保精神，興建過程該校師生及社區民眾、志工都主動參與。

潮厝大愛教室落成啟用，慈濟志工表演千手觀音手語舞，並為全校師生奉茶，感動全場，潮厝校長廖宏彬代表感謝慈濟志工的犧牲奉獻，協助完成臨時教室，讓學生有舒適又寬敞的教室可以使用，成為師生最好的學習園地及典範。

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