14年不間斷的愛 新住民賴亞梅服務老人

2019-01-03 17:27

［記者黃淑莉／雲林報導］63歲印尼籍新住民賴亞梅14年來風雨無阻，在雲林縣老人長期照護協會附設古坑小太陽日照中心擔任志工，服務時數近萬小時，把小太陽及長輩當自己娘家及父母，榮獲全國績優志工表揚。

賴亞梅是在印尼出生的華僑，台語很流利，原本在印尼一家貿易公司工作，40多歲時來台觀光及探親，賴亞梅說，千里姻緣一線牽，在小太陽日照中心志工介紹之下與同是志工的韓秋政結婚。

賴亞梅表示，先生及其子女對她很好，怕她在家無聊，邀她一起到小太陽當廚房志工，協助準備長輩的餐食，平日就喜歡看料理節目、煮東西，很快就上手，越做越開心，尤其看到長輩吃得津津有味及開心，覺得很有成就感。

小太陽社工、照服員都喊賴亞梅「韓伯母」，長輩們也跟著叫，賴亞梅說，父母都已過世，小太陽就像她的娘家，她把長輩當自己父母，除非有球賽、到醫院回診，不然一天沒有去小太陽就渾身不自在。

小太陽日照中心社工林祐庭指出，韓伯母每天早上不到8點就到小太陽，看到長輩及工作人員都很熱情打招呼，挑、洗蔬菜時也會陪長輩一起做，強化長輩生活自理力，夏天高溫在廚房裡從不喊苦，14年來不間斷的愛讓人感動。

賴亞梅不好意思說，很開心獲全國績優志工，只要身體狀況可以她會一直做下去。

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