龍井區波斯花海全面綻放 農會下週舉行「花現龍井~百花齊放」活動

2019-01-03 16:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市連接大肚、龍井的沙田路，每年歲未年初，適逢休耕，農民都會施作綠肥，此時，民眾只要經過沙田路，就會看到兩旁的農田，油菜花及波斯菊隨風搖曳，尤其在龍井區中華路兩旁的農田，在龍井區農會的輔導下，一整片的花海達80公頃，12、13日更要舉行「花現龍井~百花齊放」的活動，還會在花海中露營。

油菜花、波斯菊是龍井區稻田休耕期間的主要綠肥作物，龍井區農會輔導農民推廣綠肥栽培，種植油菜花及波斯菊，一旦開花，整個農村稻田如放換新妝，放眼望繽的花海呈現眼前，美不勝收，常常有很多民眾從外地來看花。

民眾在大肚至龍井間，沿著沙田路走，就會看到很多農田都施作油菜花及波斯花，而以龍井區為最多，五顏六色的波斯花隨風搖曳，真是漂亮極了。

為了讓民眾觀賞花海，龍井區農會在12至13日於舉辦「花現龍井~百花齊放」的活動，整片花海達80公頃，設有花田裝置藝術及美食農特產品展售，還有一連串的活動。

活動區則設在中華路一段與茄投路口農田，約2公頃，並且首次舉辦」花田一露」，要舉辦露營活動，現場設有80個帳篷，要在一片花海中進行露營，可以凝聚家人情感分工合作，一起看花海、看星星、天地合一、放眼大自然，可以在田邊聽蟲鳴鳥叫聲，看滿天的星星，此外，當天還有花現龍井~單車逍遙遊及「花時間寫生比賽」。

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