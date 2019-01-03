頭家國小上下學交通壅塞 將闢建後校門改善

2019-01-03 17:22

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市潭子區頭家國小是潭子學生數最多的小學，因人口稠密住宅區，每逢上學尖峰時間，同時湧入約400輛車潮，影響頭家地區交通，家長與住戶怨聲四起，盼能改善。市議員賴朝國今日邀請相關單位會勘研擬改善之道，將闢建後校門，水利會同意提供130公尺溝渠，由建設局增建箱涵開路，估算經費約3千萬元，若設計發包順利，最快10月底完工後，可紓解前門的接送車潮。

頭家國小推廣英語與游泳有成，近年吸引潭子與北屯區學子就讀，該校學生數近2千人，多數學生由家長接送，但當初建校設計時，僅東面鄰近得福街，開闢正門、中門及側門，校方規劃「中進正出」家長接送路線，但車輛約集中在上午7點15分，造成社區交通壅塞。頭家里長黃聖明表示，許多附近民眾趕上班，常被家長接送的車潮耽誤，常抱怨上班要遲到了。

頭家國小校長王玉龍表示，因多數家長開車接送學童，每天上午7點15分至30分為尖峰時段，平均350至400輛車駛入校園，雨天或寒流車輛更多，校方也對居民飽受塞車之苦，感到抱歉。

賴朝國指出，頭家國小附近道路最寬才8公尺、6公尺，沒有多餘公有地可以拓寬道路。若能善用緊鄰校園的「龍形圳」水路，將箱涵加蓋，闢路銜接14期都市計畫道路，可望分流車潮。

台中市府建設局指出，初估工程經費約3千萬元，將儘速進行設計發包，預計10月底前可完工，屆時將可分流得福街的接送車潮。

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