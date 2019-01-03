小火車載甘蔗 虎尾糖廠製糖季開放參觀

2019-01-03 16:54

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾糖廠是全國唯一用小火車載運甘蔗且仍在製糖的本土糖廠，古坑實驗中學潮厝增班師生今天在回鄉米農場安排下參觀製糖過程，品嚐剛生產出來的黑糖及砂糖，體驗虎尾特有的製糖文化。

古坑實驗中學潮厝增班學生今天由班導師蔡沛彤帶領參觀虎尾糖廠，由糖廠導覽員周炳宏負責導覽及解說，布袋戲指導老師黃世志為了以布袋戲編寫糖廠故事，也專程和大家一起走遍糖廠，享受一趟蔗香小旅行。

蔡沛彤強調，此次參觀的學生是國中生，配合課程規劃希望讓學生了解台灣糖業及世界工業革命的發展，還能品嚐在外面買不到的糖蜜，及熱呼呼剛出爐的砂糖，讓人大呼過癮。

周炳宏指出，虎尾糖廠建於1906年，製糖歷史至今有111年歷史，早期為有效利用製糖產生的大量糖蜜，也有煉製成酒精，1925年增設東亞地區最大規模的酒精工場，虎尾糖廠小火車還是台灣僅存仍正常運送甘蔗的台糖鐵路，每到製糖期總吸引許多鐵道迷前來朝聖。

一到製糖期，虎尾市區瀰漫濃濃蔗香，廠區內仍有許多日式建築物被指定為縣定古蹟，周炳宏要大家猜猜1公斤糖需要多少甘蔗才能製成？結果竟是100公斤的甘蔗製糖率只有9.2％，早年曾是台灣經濟命脈，隨著時代轉變如今不為營利，保留營運是為讓大家了解糖的珍貴，值得參觀。

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