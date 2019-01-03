搬走最大石頭！蘇花改行駛大貨車箭在弦上

2019-01-03 15:32

［記者江志雄／宜蘭報導］公路總局提出的蘇花改通行大貨車評估報告，最近獲環保署同意備查，被視為突破重要關卡，全案已報請交通部敲定通車期程，力拚春節前開放行駛大貨車。

蘇花改蘇澳到東澳段設定3階段通車期程，去年2月5日辦理第一階段通車，開放3.5噸以下小型車通行，5月7日開放大客車，第3階段大貨車通車作業，交通部早在10月就核定通車計畫，卻因蘇花改環評卡關。

環評說明書規定，大貨車行駛蘇花改後，全面禁行台九丁線舊蘇花公路，但台九丁線沿途有住戶及商家，禁止大貨車通行，執行上有困難，公路總局第四區養護工程處制定評估報告，盼改採發證管制變通方案，經過協商後，環保署已回函同意備查。

各界認為，環保署同意公路總局的評估報告，問題迎刃而解，無疑搬走最大石塊，蘇花改行駛大貨車箭在弦上；四工處表示，此案呈報交通部評估，以春節前開放為努力目標。

蘇花改開放通行的大貨車，是3.5噸以上車輛，包括砂石車在內，但載運柴油、汽油、強酸強鹼溶液等危險物品的車輛，仍禁止通行；蘇花改限速60公里，小型車必須與前車保持50公尺距離，大客車、大貨車的車距都是100公尺。

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