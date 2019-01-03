基隆八斗子漁港 將蓋製冰觀光工廠

2019-01-03 15:17

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆八斗子漁港目前僅有一家民營製冰廠，漁汛期來臨時冰塊產能供不應求，市府爭取前瞻基礎建設經費補助，將投入1.34億元設置製冰廠、觀光漁市、服務中心等，預計2020年完工，未來除了能滿足漁船冰塊需求，還提供製冰、漁產加工體驗等，朝觀光工廠模式經營，盼帶動地方觀光和相關產業發展。

基隆區漁會調查，基隆地區目前登記有600多艘漁船，漁業用冰部分，以八斗子漁港、正濱漁港為大宗，其次是大武崙、外木山等漁港，面對漁汛期來臨，外縣市到基隆捕魚的船隻增多，冰塊嚴重供不應求，八斗子漁港近來每天缺冰達250塊（每塊約110公斤），若加計其他漁港，缺冰可能達到500塊，目前需透過宜蘭蘇澳、新北五股等地採購，填補缺口。

市府爭取基隆市八斗子漁港智慧漁業創新場域營造計畫，將在八斗子漁工岸置中心設置製冰廠、漁市場暨資訊智慧化平台等，總經費1.34億元，獲前瞻計畫補助9000萬元，預計今年3月先完成規劃設計，年中正式動工，順利的話，2020年6月完工驗收。

產業發展處漁業行政科長何惠玫表示，製冰廠蓋好後，除了提供基隆在地漁民，也提供給漁汛期間新北、宜蘭等外縣市船隻使用，價格將比跨縣市購買還要實惠。

除了製冰廠，也將以觀光漁市為概念，將修繕並有新的拍賣漁市場，提供海上漁獲訊息到買家相關媒合與物流服務等。另外，新設服務中心並規劃岸上製冰體驗、漁產加工體驗、獨木舟、浮潛等，與在地海洋特色連結，朝觀光工廠模式經營。

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