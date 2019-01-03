交大應藝所辦聯展「Default」展現學生創意作品

2019-01-03 15:22

［記者洪美秀／新竹報導］「透過物件與聲音連結兒時回憶」、「大學同學遭受性侵引發對創作聯想」、「兒時電視要用拍打的」，這些周遭生活的情感，透過學生創意的連結，成了創作的元素，交大應用藝術所學生以「Default」為主題，期許透過各種不同的預設值，界定藝術與創作。更展現「記憶物件與觸覺文本」工作坊成果，展期到25日。

交通大學應藝所學生參與林欣怡老師的工作坊，將聲音與物件做連結，展開一系列的文本創作，有學生說，從童年的搖搖椅做連結，有的則新豐紅樹林做聲音連結，更有的從家鄉礁溪的雨聲做連結，創作出一系列與聲音相關的創作。

此外，也有學生把大學同學曾遭受性侵的過程以糾結的繩索來詮釋受害者在驗傷時就要面對提告的複雜痛苦心情，期許透過創作文件，突顯事情的意義。

也有學生將童年時家中長輩看電視，喜歡敲打電視的場景融入其中，讓人會心一笑。更有的以自己成長的童年照片，進行家庭的連結，進行一連串的反省。

交大表示，此次應藝所聯展有數十名學生參與，從影像藝術、工藝設計到視覺傳達設計、產品設計及材質再創等都有，展出成果豐富，展出地點在交大藝術中心，展期到25日。

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