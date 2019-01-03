「返語入深林」文學展 台東生活美學館見

2019-01-03 15:30

［記者黃明堂／台東報導］台東大學華語文學系四年級舉辦「返語入深林」文學專題展，今天在台東生活美學館開幕，27位學生在台東土地找各種素材，寫詩作詞，或者化為影像，帶領民眾用文學角度來看台東。

「白沬攜提短步，海草歡騰散忤。展翅盪波濤，靜候珊瑚輕賦。輕吐，輕吐，嗆入一枝寒露。」王春渝到綠島浮潛看海上美景，海中聽到珊瑚聲音，自己被水嗆到，連串奇妙感受之下寫下宋詞「如夢令」。她說，這次展示10首宋詞有描述杭菊、鳳凰花、紅藜、洛神花等等，都是親自體驗的台東之美，她是新竹女孩，覺得台東真的太美了！

27位學生來自台灣各地，以青春之姿採集台東這片土地的酸甜苦辣，除了用文字，也以紅包袋、轉盤、明信片、紀錄片等多元形式呈現文學裡的台東之美，展期到23日，部分作品免費贈送。

來自高雄的蔡涵羽為了創作3首詩，花了2個月時間浸淫在排灣族賓茂部落。她說，到台東第一次吃到阿粨，第一次喝小米酒，愛吃的她，決定以「舌尖上的部落」為題，從食物找靈感。

她獨自騎機車走過很多部落，最後在賓茂獲得1戶人家熱情相助，她買了豬肉還有小米，跟著上山採月桃葉及假酸漿葉，請族人教她製作阿粨及釀小米酒。

鉅阿粨的過程讓她體會生活苦樂，耗時3週釀成的小米酒裝瓶那刻，主人一句「小米酒裝完這瓶，妳就不來了嗎」？一句話表露這戶人家對她的不捨之情！

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