創世台東院與王宏恩圓植物人家屬圍爐夢

2019-01-03 15:10

［記者王秀亭／台東報導］「好想祖孫三代一起吃團圓飯。」延平鄉布農族人阿勇的父親3年前住進創世台東院後，一家人沒有圍爐機會，創世、同為布農族人的歌手王宏恩及永豐餘生技公司今天一起為住民及家屬圓夢，在院內席開兩桌，提前吃圍爐宴。

原本北漂工作的阿勇，4年多前為了因病成為植物人的父親，帶著獨力扶養的3名未成年子女回到老家，要長期照顧父親及子女，讓阿勇不堪負荷，阿勇父親3年前入住創世台東院後，阿勇終於可以外出工作，但平時忙於工作的阿勇，對於已2年不曾與父親圍爐，感到傷心與不捨。

創世台東院今天利用永豐餘生技公司捐助團圓菜禮盒義賣的機會，邀請該公司總經理何奕佳、與阿勇同村的歌手王宏恩一起在創世台東院，為阿勇圓夢，還邀請3名住民及家屬一同品嘗永豐餘生技公司的團圓菜。

王宏恩表示，前陣子父親過世，更能體會植物人家屬心中的遺憾，但時光無法倒流，希望化悲傷為力量，用歌聲溫暖家屬，也呼籲大家能珍惜每次與家人團圓的時光。

「好想祖孫三代一起吃團圓飯。」延平鄉布農族人阿勇的父親3年前住進創世台東院後，一家人沒有圍爐機會，創世、同為布農族人的歌手王宏恩及永豐餘生技公司今天一起為住民及家屬圓夢，在院內席開兩桌，提前吃圍爐宴。

原本北漂工作的阿勇，4年多前為了因病成為植物人的父親，帶著獨力扶養的3名未成年子女回到老家，要長期照顧父親及子女，讓阿勇不堪負荷，阿勇父親3年前入住創世台東院後，阿勇終於可以外出工作，並用更多時間照顧子女，但平時忙於工作的阿勇，對於已兩年不曾與父親圍爐，感到傷心與不捨。

創世台東院今天利用永豐餘生技公司捐助團圓菜禮盒義賣的機會，邀請該公司總經理何奕佳、與阿勇同村的歌手王宏恩一起在創世台東院，為阿勇圓夢，還邀請三名住民及家屬一同品嘗永豐餘生技公司的團圓菜。

王宏恩表示，前陣子父親過世，更能體會植物人家屬心中的遺憾，但時光無法倒流，希望化悲傷為力量，用歌聲溫暖家屬，也呼籲大家能珍惜每次與家人團圓的時光。

阿勇今天帶著3名兒女一起到創世台東院與父親吃圍爐午餐，又能聽到同村的王宏恩現場開唱，直說好開心，終於圓夢，新年新希望是盼父親健康，有機會一起回家吃團圓飯。

何佳奕指出，該公司多年來推廣產地到餐桌觀念，並推出團圓菜套組，看見台東偏鄉植物人安養經費籌措困難，捐助50套團圓菜禮盒及100組當歸雞湯義賣，所得全數挹注台東植物人服務。

何佳奕指出，該公司多年來推廣產地到餐桌觀念，並推出團圓菜套組，看見台東偏鄉植物人安養經費籌措困難，捐助50套團圓菜禮盒及100組當歸雞湯義賣，所得全數挹注台東植物人服務。

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