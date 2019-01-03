「行銷不花錢還想發大財？」 她曝問題不在白冰冰...

2019-01-03 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局近日找來63歲女藝人白冰冰擔任元月代言人，引發社會高度討論，部分網友哀嚎「還我五月天」。對此，網紅部落客「廣告小妹」也在臉書粉專「凡槿（廣告小妹）」撰文發表個人看法。

廣告小妹表示，「有比較才會有傷害」，白冰冰相較於五月天「確實遜色不少」，不過仍得看細節再下判斷，並分析白冰冰不僅不收錢，還自掏腰包拍片，而五月天當時1年代言費是800萬，「零元與八百萬的差距，細想一下，跟白冰冰與五月天之間的差距差不多。那麼，這一切也就合理了，想省錢是要付出代價滴」。

廣告小妹指出，觀光行銷受眾分為國內與國際，她認為五月天在台灣、中國知名度沒問題，但離開華人市場後，天團再威歐美人還是不認得，並指高市府目前暫定的代言人白冰冰與陳文茜，「表面上是為了鎖定國際遊客，但說白了，這個國際只有中國而已」。

廣告小妹提到，高市府方說找白冰冰代言是為吸引中國福建地區自由行旅客，但她問了數人，「他們對於白冰冰的最深刻印象還是停留在白曉燕事件」。然而，廣告小妹也稱讚白冰冰願意無償宣傳高雄的情操值得嘉許，「但我很想問一句，除了滿腔熱血外，還有別的嗎？」「在愛河旁邊跳跳舞就想行銷高雄，難」。

廣告小妹提及，問題不在白冰冰身上，而是「高雄市府不肯撥預算，也沒有派人力去發想行銷該怎麼做。行銷不花錢，還想發大財？呵呵」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/